شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: أغلب شعب قطر يرحب بالإخوة الأشقاء رغم حملات تميم الترهيبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، تأكيده أن أغلب شعب قطر يرحب بالإخوة الأشقاء من دول الخليج حتى فى ظل الحملات الحكومية الترهيبية المغرضة.

وقال المتحدث باسم المعارضة القطرية، إن الحملات الترهيبية المغرضة تُعبِّر عن مدى سفالة وانحطاط جهاز أمن الدولة فى قطر وتصرفاتهم المشينة، خاصة أن المواطنين يعتبرون أن وطنهم مختطفٌ من قِبل ممارسات التنظيم الذى أباح دولتهم لحلفائه فى إيران وقطر.

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وأشار خالد الهيل، إلى أن أحد المواطنين قال له بشأن حضور المشجعين العرب لمنتخباتهم المشاركين فى "خليجي 24" فى دولتهم نهاية الشهر الحالى،: "كم اشتقنا أن نرى إخواننا الخليجيين في وطننا المختطف، وهذا فى ظل ما يعيشه المواطنون من عُزلة بين جيرانهم وأشقائهم بسبب إعلان الرباعي العربى "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، المقاطعة فى يونيو 2017، رفضًا لدعمِ النظام الإرهابَ والتدخلِ فى الشؤون الداخلية للدول العربية.