شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحتفل بيوم الطفل بارتكاب جريمة جديدة ضد البراءة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية اليسارية المعارضة، أن قوات من الجيش الإسرائيلى اقتحمت مدرسة لرعاية الايتام بالبلدة القديمة بالقدس، للاشتباه فى وجود مطلوبين أمنياً من الفلسطينيين فى القدس واقامة فاعلية تابعة للسلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إنه تزامناً مع احتفال العالم بيوم الطفل، اقتحم جنود من الشرطة والجيش مدرسة بالبلدة القديمة، حيث تم تفتيش الفصول وفناء المدرسة، وقاموا بتفتيش حقائب الطلاب، والمُعلمين وتم إخراجهم من المدرسة لدواعى التفتيش.

وتابعت الصحيفة أنه تم تفتيش مكتب مدير المدرسة بحثاً عن أوراق ومستندات لكنهم فى نهاية المطاف لم يجدوا شيئاً سوى إثارة الرعب فى المدرسة.

ولفتت الصحيفة أن المدرسة يتم تمويلها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، لكنها تحت السيادة الإسرائيلية فى القدس.