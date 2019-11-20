رئيس الوزراء العراقى: التظاهرات كشفت عوامل الخلل فى النظام السياسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، اليوم الأربعاء، أن التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها.
وأكد عبد المهدي، في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" العراقية، أن كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق"،مشيرا إلى أن حكومته مصممة على خدمة العراق وشعبه ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود.
وأكد عبد المهدي أن الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات، لافتا إلى أن التظاهرات مشروعة والدستور يحترم حرية التعبير وقد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها ، كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل.
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