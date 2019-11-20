إنقاذ 14 صيادا جزائريا من الغرق بالقرب من ميناء زمورى شرقى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الحماية المدنية فى الجزائر "الدفاع المدني" اليوم أن وحداتها تمكنت الليلة الماضية، من إنقاذ وإجلاء 15 صيادا جزائريا من الهلاك كانوا على متن سفينة صيد غرقت بالقرب من ميناء زموري، شرقى العاصمة الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول الاتصال بمديرية الحماية المدنية، أحمد آيت قاسي، أن السفينة غرقت فى حدود الساعة الـ 8 ليلا بعد تسرب مياه البحر إليها.
وأشار المصدر إلى إنقاذ طاقم السفينة التى خرجت للصيد فى ظروف عادية من طرف زملائهم الصيادين الذين كانوا يصطادون على متن قواربهم بالقرب من السفينة الغارقة بعد إطلاق نداء النجدة.
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