شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عامل علق بين بئر «مصعد» والكابينة في الطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، إنقاذ عامل علق بمصعد للخدمات بأحد المجمعات التجارية.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد بن سرحان الغامدي، إن مدني الطائف نجح في عملية الإنقاذ، بعد أن حاول العامل الخروج قبل وصول الفرق لكنه فشل.
وأشار إلى أن محاولات الخروج من جانب العامل لم تكن صحيحة؛ ما أدى إلى تعلقه بين بئر المصعد والكابينة، وإصابته بحالة من الخوف والهلع.
وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني، أنه مع وصول فرق الإنقاذ ومباشرتها الحادث، تمكنت من تحرير العامل وإخراجه بصحة جيدة، وللاطمئنان على صحته تم نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ عامل علق بين بئر «مصعد» والكابينة في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.