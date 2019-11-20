شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عامل علق بين بئر «مصعد» والكابينة في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، إنقاذ عامل علق بمصعد للخدمات بأحد المجمعات التجارية.

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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد بن سرحان الغامدي، إن مدني الطائف نجح في عملية الإنقاذ، بعد أن حاول العامل الخروج قبل وصول الفرق لكنه فشل.

وأشار إلى أن محاولات الخروج من جانب العامل لم تكن صحيحة؛ ما أدى إلى تعلقه بين بئر المصعد والكابينة، وإصابته بحالة من الخوف والهلع.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني، أنه مع وصول فرق الإنقاذ ومباشرتها الحادث، تمكنت من تحرير العامل وإخراجه بصحة جيدة، وللاطمئنان على صحته تم نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.