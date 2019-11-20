شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. مواطن يقتحم سيل عارم بـ«شيول» وينقد 3 أشخاص من الغرق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ ثلاثة أشخاص احتجزتهم سيول عارمة في الباحة. Advertisements وظهر خلال المقطع، ثلاثة أشخاص اعتلوا سيارة غمرتها سيول وادي نيرا في تهامة بمنطقة الباحة، وكادت أن تجرفهم السيول العارمة. وأقدم مواطن شجاع على استخدام شيول وقاده إلى وسط السيول وتمكن من إنقاذ الثلاثة أشخاص والعودة بهم إلى بر الأمان. وكانت منطقة الباحة، قد شهدت خلال الساعات الماضية أمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية والشعاب وجريان السيول.

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