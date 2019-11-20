شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتساءل: هل يُعقل عدم وجود طبيب بصالة المغادرة؟.. و«هيئة الطيران» تعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعلت هيئة الطيران المدني مع سؤال عميل استفسر بشأن وجود طبيب أو ممرض في صالة المغادرة الداخلية الجنوبية. Advertisements وقال العميل في سؤاله الذي وجهه عبر حساب خدمة العملاء :”يعقل عدم وجود طبيب أو ممرض في صالة المغادرة الداخلية الجنوبية… هل المطاعم والمقاهي أهم الطبيب!”. وأضاف “سألت أحد موظفي الخطوط فقال لا يوجد طبيب إلا خارج الصالة بعد التفتيش في الدور الأرضي، وللعلم الطبيب لا يأتي هنا مطلقا”. وردت هيئة الطيران المدني بقولها: “يوجد طبيب بالمطار ويتم استدعائه لأي موقع في حال وجود حالات طارئة”.

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