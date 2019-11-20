شكرا لقرائتكم خبر عن تماشياً مع تطبيق اللائحة الجديدة..«التعليم» توجه بحصر أعداد شاغلي وظائفها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم، جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بحصر قادة المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم، وجهه لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات، طالب خلاله الإدارات -انطلاقا من حرص الوزارة على تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وتماشيًا مع قرب تطبيق لائحة شاغلي الوظائف التعليمية-، بتحديث بيانات القادة والوكلاء والمشرفين التابعين لإدارة التعليم ومراجعة بياناتهم والتأكد من صحة ربط المدارس بمكتب التعليم، ومدير مكتب التعليم بالمكتب.

Advertisements

وكذلك تحديث بيانات (قائد/ قائدة، وكيل/ وكيلة) ومراجعتها على نظام نور من قبل مكاتب التعليم المشرفة على مدارسهم، أو إدارة الإشراف في إدارة التعليم للمدارس غير المرتبطة بمكتب تعليم مع إضافة بيانات القادة والوكلاء غير المدرجة في النظام بالتنسيق مع شؤون المعلمين في الإدارة واعتماد الموافقة من عدمها على المكلف من صاحب الصلاحية إلكترونيا من خلال النظام.

كما طالبت «التعليم» بتحديث بيانات (مشرف/مشرفة) ومراجعتها على نظام نور من قبل شؤون المعلمين في إدارة التعليم مع إضافة بيانات المشرفين غير المدرجة في النظام، ورفعها لاعتماد الموافقة من عدمها من صاحب الصلاحية من خلال النظام

وأكد التعميم، اعتماد قرار تكليف جديد للقادة والوكلاء والمشرفين التابعين لإدارة التعليم من قبل صاحب الصلاحية وفق الضوابط المنظمة للتكليف خلال 5 أيام عمل من تاريخه، وألزم التعميم تحديد تاريخ بداية للتكليف اعتبارًا من 6/ 5/ 1441هـ الموافق أول يناير 2020م من قبل شؤون المعلمين في الإدارة على ألا تتجاوز مدة التكليف في القرار أربع سنوات، ويكون تمديد تكليفهم وفق الضوابط والأنظمة المنظمة لذلك، وتعديل ما يطرأ من متغيرات على بيانات المكلفين فور حدوثها من نقل أو إنهاء للتكليف أو إضافة أو تغير حاله على رأس العمل.