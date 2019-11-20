أبل تسعى لتطوير قفازات ذكية.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

على مدار العامين الماضيين، اهتمت أبل كثيرًا بالواقع المعزز في شكل إطلاق تطبيقات ودفع المزيد من محتوى الواقع الافتراضى والمعزز إلى الأجهزة، لكن مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتطوير جهاز خصيصًا لهذا الغرض، فإن الأخبار لا تزال مجرد شائعات.

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وبحسب موقع TOI الهندى، فتشير براءة الاختراع الممنوحة حديثًا من قبل هيئة البراءات الأمريكية إلى أنه قد يكون هناك جهاز جديد تعمل عليه أبل، فوفقًا لبراءة الاختراع، يعمل مهندسي أبل على قفازات ذكية تتيح للمستخدمين الشعور بالمحتوى الافتراضي في الحياة الواقعية باستخدام الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي والتغذية المرتدة.

وتصف براءة الاختراع التي تحمل عنوان "شعاع الإصبع لتوليد التغذية المرتدة" كيفية عمل الجهاز باستخدام أحد الرسوم التوضيحية.

وفي الوقت الحالي، لا يمكننا إلا أن نتوقع من أبل إطلاق منتج من هذا القبيل لأن هذه القفازات لا تزال موجودة في شكل براءة اختراع حسب علمنا، لكن من المنتظر أن تعمل أبل على سماعات الرأس AR / VR الخاصة بها قبل القفازات حيث يبدو أنها تعمل كملحق إضافي بدلاً من جهاز مستقل.