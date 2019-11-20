السعودية تفوز مجددًا بعضوية مجلس اليونسكو التنفيذي

اسماء السيد - فازت المملكة العربية السعودية، مجددًا بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
من جانبه أكد وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبدالله بن فرحان أن هذا الفوز يضع المملكة في مكانها الطبيعي/ معبرًا عن تطلعه للتعاون مع شركاء المملكة للعمل سويًا لتعزيز السلام عبر التربية والعلوم والثقافة والفنون.
وجاء ترشيح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو بتوجيه من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وحظي ملف الترشح بمتابعة مستمرة منه.
وفوز المملكة بالعضوية سيعطيها فرصة المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات على المستوى الدولي، حيث أتى الفوز بعد جهود كبيرة بذلتها المملكة في الحملة الانتخابية، والتي تضمنت إطلاق مشاريع ومبادرات قصيرة المدى بين المؤسسات السعودية غير الربحية واليونسكو منذ بداية العام أبريل 2018
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