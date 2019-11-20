دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي من Realme لسماعة لاسلكية يكشف عنها رسمياً في ديسمبر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت علامة Realme التجارية عن خططها للإعلان الرسمي عن سماعة لاسلكية في مؤتمر يعقد في شهر ديسمبر المقبل.

أعلنت Realme خلال فعاليات Realme 5s التي أقيمت اليوم في نيودلهي اليوم عن خططها لإطلاق سماعة لاسلكية خلال الشهر القادم، والتي ظهرت في الإعلان التشويقي اليوم بحافظة تحاكي سماعة ابل AirPods، مع لون أصفر للسماعة.

قبل نهاية فعاليات مؤتمر Realme 5s الذي عقد اليوم، كشف Madhav Sheth الرئيس التنفيذي للشركة عن اللمحات الأولى لإصدار الشركة القادم من السماعات اللاسلكية، التي ظهرت في الإعلان التشويقي بتصميم داخل الأذن باللون الأصفر.

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ولقد كشف الرئيس التنفيذي لشركة Realme عن بعض اللمحات الأولى لتصميم السماعة اللاسلكية التي يكشف عنها رسمياً في شهر ديسمبر، حيث تكشف الملامح الأولى عن تصميم يحاكي سماعة ابل اللاسلكية AirPods، مع اللون الأصفر المميز لشركة Realme، ومن المتوقع أن يكشف عن مزيد من التفاصيل حول السماعة اللاسلكية قبل الإعلان الرسمي الشهر المقبل.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي من Realme لسماعة لاسلكية يكشف عنها رسمياً في ديسمبر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.