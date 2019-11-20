موسكو: الهجمات الاسرائيلية تزيد الأوضاع سوءا في سوريا

موسكو/ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن استهداف اسرائيل للعديد من النقاط في سوريا، زادت الأوضاع سوءا في هذا البلد.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، أن القوات الاسرائيلية استهدفت في الفترة الماضية، العديد من النقاط في الداخل السوري.

وأعرب البيان عن قلق روسيا من الهجمات الاسرائيلية ضد الأراضي السورية، داعيا إلى وجوب احترام سيادة سوريا ودول المنطقة.

وأغارت طائرات حربية إسرائيلية فجر الأربعاء، على عشرات الأهداف العسكرية في سوريا.

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وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، إن "طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي أغارت على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لـ(فيلق القدس) الإيراني والجيش السوري‬، داخل الأراضي السورية تشمل صواريخ أرض-جو ومقرات قيادة، ومستودعات أسلحة، وقواعد عسكرية".



بدوره أعلن النظام السوري، مقتل مدنيين وإصابة آخرين جراء الغارات، التي وقعت في محيط العاصمة دمشق، بحسب وكالة "سانا".

يذكر أن اسرائيل تنفذ بين حين وآخر هجمات ضد مواقع قوات النظام السوري وحزب الله اللبناني، منذ اندلاع الأزمة في هذا البلد عام 2011.

وتتذرع اسرائيل بأن أراضيها تتعرض لصواريخ من الداخل السوري ومرتفعات الجولان.



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