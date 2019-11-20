الداخلية التركية: القبض على الإرهابي المتورط بخطف جثث الشهداء في عفرين

أنقرة / محمد نوري أردوغان، سرتاج بولور / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التركية، القبض على الإرهابي "دوزير كردي"، المنتمي لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، والمتهم بخطف جثث الشهداء في مدينة عفرين السورية.

وقد بث التنظيم الإرهابي سابقا، مقاطع فيديو على قنوات تابعة له، توضح عملية خطف الإرهابين لجثث الشهداء من خلال نقلها على مقطورة جرار.

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وفي أعقاب ذلك، أطلقت الفرقة الخاصة لقوات الدرك التركية تحقيقًا حول الحادث، وتم القبض على 11 إرهابيًا في ناحية "راجو" غربي عفرين، جرى التأكد من تورطهم في هذا الحادث.

وبحسب اعترافات الإرهابيين، تبين أن الإرهابي "دوزير كردي"، الذي يحمل الاسم الحركي "زنيال" والمسؤول عن تنظيم "بي كا كا / ك ج ك" – "ب ي د / ي ب ج" بـ" راجو"، متورط مع الإرهابيين الذين خطفوا جثث الشهداء.

وبعد تحريات قامت بها قوات الدرك، ألقت الأخيرة القبض على الإرهابي "دوزير كردي" في قرية "معمل أوشاغي" في ناحية "راجو" السورية.

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