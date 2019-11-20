إسرائيل: مجلس الأمن لن يكون بمقدوره حل الصراع مع الفلسطينيين

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قبيل جلسة دورية لمجلس الأمن حول الحالة بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية:

- (متوجها للفلسطينين): جربوا المفاوضات المباشرة معنا لأن هذا هو الطريق الوحيد أمامكم

- الأوروبيون يريدون فرض حل للصراع قبل جلوسنا على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين



هاجم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، معتبرا أنه لن يكون بمقدوره إيجاد حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها السفير الإسرائيلي قبيل دقائق من بدء جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال دانون إن "الفلسطينيين يحاولون منذ أكثر من سبعين عاما، من خلال مجلس الأمن، إيجاد حل (للصراع)، وأقول لهم تعالوا وجربوا شيئا آخر، جربوا المفاوضات المباشرة معنا لأن هذا هو الطريق الوحيد أمامكم".

وزعم دول الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن "تريد أن تفرض حلا للصراع قبل جلوسنا على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين".

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واعتبر أن "الأوروبيين بفعلهم ذلك يقومون بتعطيل المفاوضات ذاتها".

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن قرارات مجلس الأمن الدولي التي أكدت عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال دانون: "مع احترامنا لكل قرارات الأمم المتحدة، فإن الحل الوحيد يكمن في المفاوضات المباشرة بين الطرفين (الفلسطينيين وإسرائيل)".

والإثنين، أعلنت الخارجية الأمريكية عدم اعتبار بلادها وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة أمرا "مخالفا للقانون الدولي"، في ظل حالة من تخوّف سياسة التوسّع الاستيطاني.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بسبب رفض تل أبيب وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب 1967 كأساس لحل الدولتين.واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا في عام 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.