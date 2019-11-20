حزب الإصلاح يعلن مقتل أحد قياداته في معارك ضد الحوثيين شرقي صنعاء

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الأربعاء، مقتل أحد قياداته في معارك ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وحزب التجمع ذو خلفية إسلامية، وموالٍ لكل من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة المعترف بها دوليًا، والتحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية.

وذكر موقع "الصحوة نت"، التابع للحزب، أن "القيادي بالحزب، أحمد حميد الذارعي، استشهد أثناء مغادرته جبهة نهم، متوجهًا إلى مدينة مأرب (شرق) لأخذ استراحة محارب".

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تشهد مديرية نهم، ذات الطرق الجبلية الوعرة، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين.

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وأوضح الموقع أن "الذارعي قضى في جبهة نهم فترة طويلة (...) لاسترداد الوطن ومؤسساته من أيدي الانقلابيين (يقصد الحوثيين)".

وتسيطر قوات الجماعة، المدعومة من إيران، على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ عام 2014، وتواجه قوات كل من الحكومة والتحالف العربي، الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن منذ 2015، دعمًا للحكومة.

وقال حزب التجمع في محافظة ريمة (شمال)، إن رحيل الذراعي، عضو مكتبه التنفيذي، "يمثل خسارة فادحة لمحافظة ريمة واليمن كافة، فقد كان شعلة من النشاط والعمل في التربية والتعليم وإصلاح ذات البين والأعمال الخيرية والإنسانية".

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذه الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام، والتي أدت إلى مقتل أو إصابة سبعين ألف شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.