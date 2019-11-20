باكستان تمنح الميدالية العسكرية العليا لرئيس الأركان التركي

كراتشي/ أمير لطيف/ الخليج 365



منحت باكستان، الأربعاء، ميداليتها العسكرية العليا إلى رئيس الأركان العامة التركية ياشار غولر.



وسلم الرئيس الباكستاني عارف ألفي "نيشان الامتياز" أو "وسام التميز" وهي جائزة عسكرية مرموقة إلى الجنرال ياشار، في احتفالية خاصة بمقر الرئاسية الباكستانية بالعاصمة إسلام أباد، حسبما نقل التلفزيون الباكستاني الرسمي.

وشكر "ألفي" الدعم الذي تقدمه تركيا لإسلام أباد في العديد من المحافل الدولية، بما فيها مجموعة مزودي المواد النووية، ومجموعة العمل المالي (منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس)، وكذلك لموقفها من إصلاحات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



ونقل التليفزيون الباكستاني عن "ألفي" قوله: "العلاقة الأخوية التي لا مثيل لها بين باكستان وتركيا تحولت الآن إلى شراكة استراتيجية قوية على مر السنين وتزداد قوة".



ونوه أن القناة التلفزيونية الإنجليزية المقترح إطلاقها بين باكستان وتركيا وماليزيا لمواجهة كراهية الإسلام في الغرب "ستقطع شوطًا طويلاً في مكافحة هذا الاتجاه الهائج".



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وأوضح أن باكستان وتركيا دعمتا بعضهما البعض في الأوقات الصعبة.

وأشار إلى الدعم التركي لباكستان في قضية إقليم كشمير لاسيما في الأمم المتحدة، في إشارة إلى دعم أنقرة لإسلام أباد في أعقاب إلغاء نيودلهي الوضع الخاص لجامو وكشمير المتنازع عليه، حسب المصدر ذاته.

من جهته، أعرب الجنرال غولر عن أمله في أن يحل الخصمان القديمان (باكستان والهند) نزاع كشمير المستمر، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.



وشدد على أن تركيا ستواصل دعم باكستان، فيما يتعلق بقضية كشمير.



يشار أنّ "ألفي" منح في أبريل/ نيسان الماضي، الميدالية ذاتها إلى قائد القوات الجوية التركية حسن كوتشوك أكيوز.

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