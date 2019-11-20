هنية: القرار الأمريكي بشأن الاستيطان "مجزرة سياسية"

غزة/الخليج 365-

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إن القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين الماضي، بشأن المستوطنات، بمثابة "مجزرة سياسية خطيرة، تمنح الغطاء للمجازر الدموية التي يرتكبها العدو الصهيوني، وآخرها ما حدث في قطاع غزة".

واعتبر هنية في بيان أصدره مكتبه، الأربعاء، أن القرار يمثل "شراكة وتحالفَا شيطانيَا (بين تل أبيب وواشنطن) يستهدف حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ومستقبل أجياله، ويأتي استكمالًا لمسلسل المواقف الأمريكية لضرب وإنهاء ثوابت القضية الفلسطينية؛ القدس واللاجئين والآن المستوطنات".

وأضاف:" شعبنا الفلسطيني لن يتسسلم أمام هذه المجازر السياسية والدموية، وسيظل في موقع التمسك بحقوقه والدفاع عنها والصمود في وجه هذه الغزوات السياسية والعسكرية".

Advertisements

وطالب القيادة الفلسطينية، بالرد علي هذه الخطوة، عبر الانتقال إلى "مربع المواجهة الفعلية، ومغادرة مربع الاستنكار والتشخيص والتحليل".

وأضاف إن مواجهة هذا القرار يكون عبر "استراتيجية وطنية جامعة تغادر مربع (اتفاق التسوية السياسية لعام 1993) أوسلو، وترتكز إلى الموروث النضالي للشعب الفلسطيني، وترتفع إلى مستوى عناصر القوة التي يمتلكها شعبنا، وعلى رأسها الإرادة والوحدة والمقاومة".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، عدم اعتبار بلادها، وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة أمر "مخالف للقانون الدولي"، في ظل حالة من تخوّف سياسة التوسّع الاستيطاني.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.