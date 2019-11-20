فلسطين: اجتماع وزاري عربي الإثنين

القاهرة/ الخليج 365

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون، الإثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماعا طارئا لبحث قرار الإدارة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

والإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم اعتبار بلادها وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة أمرا "مخالفا للقانون الدولي"، في ظل حالة من تخوّف سياسة التوسّع الاستيطاني.

وفي بيان صدر الأربعاء، قال اللوح، وهو سفير فلسطين لدى القاهرة، إن "مجلس جامعة الدول العربية سيعقد اجتماعا طارئا على المستوى الوزاري، يوم الإثنين المقبل (بالقاهرة)".

وأوضح أن الاجتماع الطارئ الذي تقدمت فلسطين بطلب للجامعة لانعقاده قبل ساعات، يأتي لـ"بحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

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وردا على الموقف الأمريكي، أدانت دول بينها تركيا، ومنظمات عربية ودولية، في بيانات منفصلة، "شرعنة" الولايات المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا في عام 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.