قائد الأركان الجزائري يؤكد قدرة بلاده على فرز رئيسها القادم

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

قال قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، إن البلاد قادرة على فرز رئيسها في انتخابات 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، رغم "المؤامرات والدسائس".

جاء ذلك في حديث قايد صالح، مع قيادات عسكرية، خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب شرق)، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وشدد قايد صالح، على أن "الجزائر القادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة، وهي تنادي أبناءها المخلصين، وهم كثيرون، لأنها بالفعل في حاجة ماسة إليهم اليوم".

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وتأتي تصريحات قائد أركان الجيش متزامنة مع الحملة الانتخابية للرئاسيات، التي انطلقت الأحد، بين 5 مترشحين للسباق، وهو اقتراع يواجه معارضة من أحزاب وجانب من الحراك الشعبي بدعوى أنه "محاولة لإعادة إنتاج النظام"، كما سجلت محاولات من معارضين لمنع تنظيم مهرجانات انتخابية، وتعرض بعضهم للاعتقال، وفق منظمات حقوقية محلية.

ودعا قايد صالح، "الطلبة والشباب إلى الالتزام بمبادئ نوفمبر (ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي التي اندعلت في أول نوفمبر/ تشرين الأول 1954) لصد كل المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الشعب والدولة الوطنية"

وخلال الأيام الأخيرة تعيش الجزائر على وقع مظاهرات مساندة للانتخابات وداعمة للجيش تحذر من خطر استمرار الوضع الراهن والفراغ في منصب الرئاسة على استقرار البلاد واقتصادها.

من جهة أخرى تتوالى مظاهرات لمعارضين للاقتراع يطالبون بتأجيله، بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائه في هذا التاريخ" وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.