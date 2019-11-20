صحيفة الخليج الالكترونية شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم الأربعاء مشاركة اللاعبين الدوليين عبدالله الحمدان وتركي العمار وناصر العمران، وغياب اللاعب الجزائري جمال بن العمري دون عذر، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الشباب عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلعمري مدافع الشباب يتغيب عن التدريبات الجماعية دون عذر مسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.