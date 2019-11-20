مدني جدة يخمد حريقا اندلع في مستودع

صحيفة الخليج الالكترونية أخمد مدني جدة حريقا اندلع في مستودع مقسم إلى قسمين يحتوي على غرف نوم واسفنج وأخشاب بسوق الأهدل جنوب المحافظة دون أي إصابات ولله الحمد.. وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “توتير” اليوم الأربعاء. انشر الخبر :

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