بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب

الخليج - سلمى القحطاني

أقيمت اليوم في قرية بن عضوان التراثية بمركز بيحان، ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز شباب بللحمر, الذي يأتي ضمن مشروع المشهد الحضري الذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وثمن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي دعم و اهتمام سمو أمير منطقة عسير ومتابعته المستمرة وإيمانه بأهمية المراكز الشبابية وإسهامها في تنمية الشباب، والذي يبدو جلياً في توجيه سموه بإنشاء 16 مركزا شبابياً موزعة بين محافظات ومراكز المنطقة, والبدء في إعداد الدراسات اللازمة لإنشائها والتصاميم المقترحة بما يتناسب وطبيعة المنطقة، مشيراً إلى أن تلك المراكز ستسهم في تنمية النشئ وتعمل على استثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية وتنفيذ البرامج الثقافية والاجتماعية وإقامة الأمسيات الشعرية ، والعمل على إكسابهم العلوم المعرفية والمهارات المتنوعة، بما يحويه تصميمها من صالات للعرض ودور للسينما ومقاهي وملاعب متنوعة تحتضن كافة الفئات.

وأبان الحميدي أن المشروع يأتي إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر وحرصهم على إشراك الشباب والفتيات في كافة مناشط وفعاليات المنطقة وخططها التطويرية، وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة بأفكارهم وإبداعاتهم بما يحقق البناء والنماء للوطن والمواطن.

بدوره أوضح رئيس بلدية بللحمر المهندس عبدالله بن حسن الأسمري أن الورشة التي شارك فيها أكثر من 150 شاب وشابة من قطاع التعليم العام والتقني، إلى جانب مشاركة عدد من رؤوساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمثقفين ورجال الأعمال والاعلاميين في المنطقة, وأعضاء المجلس البلدي, لافتاً إلى أن إقامة الورشة يهدف إلى وضع الخطط الأولية لإنشاء مركز الشباب، وتقديم النماذج المقترحة والتصاميم المبتكرة وفق رؤية الشباب بما يواكب تطلعاتهم من المشروع، والعمل على بحث احتياجاتهم وجدولتها ضمن برنامج المراكز الشبابية التي تأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري في المنطقة،

من جهته أكد المشرف على محور مركز الشباب مدير عام وحدة متابعة المشاريع المهندس فيصل جبران أنه تم تقديم العديد من أوراق العمل خلال الورشة ومن أبرزها الخدمات التعليمية والتدريبية التي سيقدمها المشروع والخدمات الترفيهية والمهنية والخدمات المتعلقة بالفنون وعالم الطفل, إلى جانب تبادل الأفكار والمقترحات بين الحضور للوصول للحلول المناسبة وأفضل الوسائل لتفعيل تلك المركز بما يحقق تطلعات الشباب, إضافة إلى اختيار المكان الملائم لإنشاء المركز الشبابي, وتصميمه وفق أفضل المعايير وفق منظومة اجتماعية تسعى إلى تنمية وتطوير شباب وشابات المنطقة ودعم سبل التواصل بين كافة شرائح المجتمع.

وأضاف أن المشاركون ناقشوا خلال الورشة عناصر المراكز الشبابية المقترحة من لتتضمن تلبية الاحتياجات الثقافية والتعليمية والترفيهية والاجتماعية والرياضية.