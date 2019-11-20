شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسرى: انتهاك طبى مقصود بحق 3 أسرى يقبعون فى معتقلات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، من استمرار سياسة الانتهاكات الطبية التى تنتهجها إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسرى المرضى، فهى تتعمد تجاهل أمراضهم بشكل مقصود وتركهم فريسة للأوجاع.

ووثقت هيئة الأسرى، فى تقرير اليوم الأربعاء، ثلاث حالات مرضية تقبع فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، إحداها الأسير محمد داوود (25 عاما) من مدينة قلقيلية والقابع فى معتقل "مجدو"، حيث يشتكى من إصابة فى رأسه جراء حادث تعرض له قبل اعتقاله، وأجريت له عملية لكن لا يزال يعانى مكان الإصابة من أوجاع حادة، ورغم معاناته تكتفى إدارة المعتقل بإعطائه أدوية مهدئة ومسكنة من دون تقديم علاج حقيقى لحالته الصحية السيئة.

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كما لا تزال إدارة معتقل "جلبوع" تهمل الوضع الصحى للأسير بشار شواهنة (45 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، فهو يعانى من البواسير منذ عدة سنوات ومن نزيف دائم، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية لكن إدارة المعتقل تماطل منذ فترة طويلة بتحويله للخضوع للعملية، أما الأسيرة سمر أبو ظاهر (36 عاما) من خان يونس، والقابعة فى معتقل "الدامون"، فهى تعانى من ارتفاع نسبة السكر فى الدم ومن الضغط، وهى بحاجة لمتابعة طبية لوضعها الصحى.