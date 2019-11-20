شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لحقوق الطفل.. حمدوك يؤكده التزام السودان بتحسين معيشة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، التزام بلاده، بتحسين حياة الأطفال فى السودان والعمل لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتغذية الكافية والماء الآمن والمأوى والتعليم والحماية من العنف والحق فى المشاركة فى القرارات التى تؤثر عليهم.

من جانبه قال بيتر لارنيو، ممثل منظمة اليونسيف فى مصر، إن وثيقة حقوق الطفل التى وقع عليها العالم، موجودة فى مصر من منذ نحو 67 سنة، مؤكدًا أنها موجودة فى كل أنحاء العالم، و3 دول فقط لم توقع عليها، مما يؤكد أن العالم كله متوافق عليها، وعلى ما يترتب من تأثير على الإنسانية.

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وأضاف خلال احتفال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، بمرور 30 عاما على توقيع وثيقة حقوق الطفل، بالتعاون مع اليونسيف، أن توقيع العالم على هذه الوثيقة، يؤكد أن حقوق الطفل تحترم فى هذه الدول، بنفس المنطق والقدر، وهذا يعني أنه طفل فى كل أنحاء العالم وحقوقه واحدة.