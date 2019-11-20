أبو الغيط يدين تسليم إيران مقر سفارة اليمن فى طهران إلى الميليشيات الحوثية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تسليم إيران مقر سفارة اليمن فى طهران إلى الميليشيات الحوثية، معربا عن شجبه لما أقدمت عليه السلطات الإيرانية من اعتراف رسمى بتمثيل ميليشيات الحوثى لديها.
وقال أحمد أبو الغيط، إن هذه الخطوة الإيرانية تعتبر خروجا فاضحا عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة.
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