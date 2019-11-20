شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى ترفض دعوة رئيس حكومة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستورى الحر، رفضها دعوة رئيس الحكومة التونسى المُكلف الحبيب الجملى للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة.

وكانت موسى قد تلقت مكالمة هاتفية من كتابة الحكومة، ظهر اليوم، خلال حضورها في اذاعة "جوهرة اف ام".

وأوضحت خلال مداخلتها أنها ترفض رفضا قاطعا المشاركة فى هذه المشاورات.

وكانت رئيسة الحزب الدستورى الحرّ عبير موسى قد اعترضت عن أداء اليمين الدستورى بمجلس نوّاب الشّعب التونسى وطالبت بنقطة نظام، وفق تعبيرها، لم يتمّ التفاعل معها، بل قام أغلب النواب بتلاوة القسم الدستورى بعد رئيس الجلسة الممتازة راشد الغنوشي.

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ووفقًا لصحيفة تونس الإلكترونية، فقد شدّدت موسى التّى لم تقم بأداء القسم على أن أداء هذا اليمين الدستورى غير قانونى، وأرجعت ذلك إلى غياب بعض من النوّاب واعتبرت أن هذا التّغيب يعتبر مُخالفا للقانون.