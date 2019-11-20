شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: نرفض الغارات الإسرائيلية على سوريا التى يجب احترام سيادتها الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الخارجية الروسية، فى بيان أوردته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "ازدادت حدة الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على الأراضى السورية فى الآونة الأخيرة و مثل هذا التطور للأحداث يبعث القلق والرفض فى موسكو".
وأضاف البيان، "نحن نعتبر أنه من المهم دون قيد أو شرط احترام سيادة وسلامة أراضى الجمهورية العربية السورية ودول المنطقة الأخرى".
وأكد البيان، على أن "مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية تزيد التوتر وتقوى الصراع حول سوريا، وتتعارض مع الجهود المبذولة لتطبيع الوضع وتحقيق الاستقرار فى سوريا والتسوية السياسية فى هذا البلد".
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