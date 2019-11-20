شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صاحب فيديو تعنيف ابنته أمام مدرستها بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة بجدة.
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.
وكان تداول المغردون على “تويتر” مقطع فيديو لأب يضرب ابنته ويعنفها ويدفعها داخل السيارة بالقوة، أمام مرأى ومسمع من زملائها والمارة في الشارع العام.
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