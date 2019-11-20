شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صاحب فيديو تعنيف ابنته أمام مدرستها بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو ‏على مواقع التواصل الاجتماعي يعنّف ابنته ‏بعد خروجها من المدرسة بجدة.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ‏وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.

وكان تداول المغردون على “تويتر” مقطع فيديو لأب يضرب ابنته ويعنفها ويدفعها داخل السيارة بالقوة، أمام مرأى ومسمع من زملائها والمارة في الشارع العام.