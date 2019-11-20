في موقف نال الإشادة.. مواطن يحتفي بعامل استراحة بقصيدة شعر لمدحه (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: في موقف نال الإعجاب، أظهر مقطع فيديو احتفاء مواطن بطريقة مميزة بعامل استراحة. وألقى المواطن قصيدة شعر في مدح العامل الذي ظهر على وجهه الابتسامة والفرحة، وأشاد المغردون بموقف المواطن واعتبروه نموذجاً يحتذى به.

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