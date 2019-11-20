شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق» تكشف عن 5 عوامل لوقوع حوادث التصادم أثناء هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، عن 5 عوامل رئيسية لوقوع حوادث تصادم أثناء هطول الأمطار.

وذكرت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن هذه العوامل هي عدم مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكن من الوقوف الآمن عند الضرورة، بالإضافة لعدم ترك مسافة أمان بين المركبات.

وبينت أن من الأسباب أيضا أن تكون إطارات المركبة بحالة سيئة، والاستخدام المفاجئ للفرامل والضغط عليها بقوة، إضافة إلى الانشغال بغير الطريق.