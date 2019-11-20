شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خدمة بـ«الآيفون» تساعد في الحصول على نوم صحي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال عبدالعزبز الحمادي، المهتم بنشر المعرفة الرقمية وإثراء المحتوى العربي، إن هاتف الآيفون يوفر خدمة لو فعّلها المستخدم ستُحسن من نومه وتحوله إلى نوم صحي بشكل كبير.
وأضاف الحمادي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه الخدمة سترتب لك يومك بشكل أفضل، والغريب أن الكثير من الناس لم يستخدموها، فباستخدامها يقل سهرك وتتحسن نفسيتك وتستطيع النهوض مبكراً، وطريقة تفعيلها بسيطة”.
ولفهم طريقة تفعيل هذه الخدمة يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو أدناه.
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