انطلاق الدورة الـ44 لمعرض الكويت الدولي للكتاب

الكويت/ محمد عبدالغفار/ الخليج 365
انطلقت، الأربعاء، الدورة الـ44 لمعرض الكويت الدولي للكتاب، بمنطقة "مشرف" في محافظة "حولي" جنوب العاصمة الكويتية.
وافتتح المعرض وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بمشاركة 488 دار نشر، من 30 دولة عربية وأجنبية، تقدم أكثر من 13 ألف كتاب.
وفي حديث للصحفيين، قال مدير المعرض، سعد العنزي إن عدد العناوين الجديدة في المعرض هذا العام يبلغ 13 ألفا.
وأضاف العنزي أن المعرض يستمر حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويشارك فيه 488 دار نشر من 30 دولة، منها 16 عربية و14 أجنبية.
وأشار العنزي إلى أنه وقع الاختيار على بريطانيا لتكون ضيف شرف المعرض.
وأقيم معرض الكويت الدولي للكتاب لأول مرة في نوفمبر 1975، وهو أحد أكبر المهرجانات الثقافية المحلية، ويزوره نحو مليون زائر سنويا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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