الشرطة الإسرائيلية تداهم عدة مؤسسات في القدس الشرقية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

داهمت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، الأربعاء، مقار عدة مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس الشرقية، بداعي ارتباطها بالسلطة الفلسطينية.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن المداهمات شملت مقر تلفزيون فلسطين (حكومي) ومكتب مديرية التربية والتعليم، ومركزا صحيا.

وبعد مداهمة مقر تلفزيون فلسطين، في حي الصوانة في القدس، تم تعليق قرار بإغلاقه لمدة 6 شهور.

ووقّع أمر الإغلاق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان بعد إشارته إلى أن "محطة تلفزيون فلسطين تتبع للسلطة الفلسطينية".

ولكن لوحظ أن أمر الإغلاق صادر في الثالث عشر من الشهر الماضي، دون أن يكون واضحا ما إذا كان هذا خطأ مطبعيا.

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كما داهمت قوات الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، مكتب مديرية التربية والتعليم في البلدة القديمة من المدينة.

وصادرت هذه القوات ملفات، قبل تعليق أمر إغلاق صادر أيضا عن أردان وهو أيضا صادر بتاريخ السادس من الشهر الماضي، دون توضيح الأسباب.

وقال شهود عيان، إن الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، داهمت أيضا المركز الصحي العربي في شارع السلطان سليمان في القدس، وصادرت ملفات منه، دون توضيح الأسباب.

وكانت إسرائيل قد صعّدت من ممارساتها في القدس منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.