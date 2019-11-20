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إعلان قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس الخليج 24

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي ريمارد عن قائمة المنتخب المشاركة في كأس الخليج العربي 24.

وضمت القائمة 23 لاعباً على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالاله المالكي، سلمان الفرج، تركي العمار، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، نواف العابد، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

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يذكر أن قرعة كأس الخليج وضعت الأخضر في المجموعة الثانية بجانب منتخب عمان، والكويت والبحرين، وستنطلق منافساتها في 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الثامن من ديسمبر.

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