العثور على 25 مهاجراً داخل شاحنة مبردة على متن سفينة متجهة إلى بريطانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر أفراد طاقم عبارة هولندية على 25 مهاجراً في شاحنة مبردة كانت على متن سفينة متّجهة إلى بريطانيا الثلاثاء وأجبروها على العودة إلى هولندا. وتلقى المهاجرون السريون الرعاية الطبية في ميناء فلاردينغن قرب روتردام، ونقل اثنان منهم إلى المستشفى، بحسب الشرطة وأجهزة الطوارئ.

وجاء في تغريدة أطلقتها أجهزة الطوارئ في منطقة روتردام أنه "عثر على متن سفينة على عدة أشخاص داخل حاوية مبرّدة. لقد عادت السفينة إلى الميناء". مضيفة أن السفينة أفادت في وقت سابق أن لا متوفين على متنها.

وأشارت أجهزة الطوارئ إلى أن عملية بحث تجرى بواسطة الكلاب البوليسية على متن السفينة التي كان من المقرر أن تتجه إلى ميناء فيليكستو البريطاني للتأكد من خلوها من المهاجرين.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من العثور على جثث 39 فيتنامياً داخل شاحنة مبرّدة في بريطانيا، في حادثة جديدة تسلّط الضوء على المخاطر التي تتهدد المهاجرين السريين في سعيهم للوصول إلى أوروبا.