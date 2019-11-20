الضوضاء البشرية «ملوث عالمي كبير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة «كوينز» في بلفاست بإيرلندا، أن الضوضاء التي يتسبب بها البشر تؤثر في العديد من أنواع البرمائيات والمفصليات والطيور والأسماك والثدييات والرخويات والزواحف.

العالمان هانزيورج كونك، وروفن شميدت، رئيسا فريق الدراسة التي نشرتها مجلة «بايولوجي ليترز» قالا: «تنتشر الضوضاء البشرية في كل مكان في الطبيعة، من السيارات والصناعة الكثيفة إلى الطائرات التي تُحلّق في السماء والسفن العابرة للمحيطات التي يعتقد أن مراوحها تتداخل مع اتصالات السونار الحوتية، ما يؤدي إلى التشويش عليها وجعلها تضل طريقها وتجنح إلى الشاطئ بأعداد كبيرة».

وأضافا: «المشكلة الحقيقية أن غلبية الأنواع تتأثر بالضوضاء وليس بعضها فقط. يجب اعتبار ضوضاء البشر ملوثاً عالمياً كبيراً».

العالم هانزيورج كونك قال: «إن استجابة الحيوان للضوضاء الناتجة عن النشاط البشري ليست مباشرة بالضرورة، ولا يمكن وصفها بسهولة بأنها إيجابية أو سلبية. فعلى سبيل المثال، تبين أن هذه الضوضاء تتداخل مع أنظمة السونار التي تستخدمها الخفافيش للعثور على فرائسها من الحشرات، ما يصعب على هذه الثدييات الطائرة التقاطها. وعلى العكس من ذلك بالنسبة إلى الحشرات التي قد تستفيد من تلك الضوضاء للنفاذ من بين فكوك الخفافيش».