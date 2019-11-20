تدشين برنامج لبناء قدرات أطباء الإمارات لعلاج أطفال العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية برنامجاً لبناء قدرات أطباء الإمارات في مجال الرعاية الصحية للأطفال وتمكينهم من التخفيف من معاناتهم وفق أفضل المعايير الصحية العالمية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة أو المذهب، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل وانسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بأن يكون 2019 عام التسامح.

ويتضمن برنامج بناء القدرات استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية وتدريبها في مجال العناية الصحية بالأطفال وصناعه قادة يتولون مهام إدارة عيادات الأطفال المتنقلة ومستشفيات الأطفال الميدانية وتنظيم الملتقيات العلمية للعناية بالأطفال بمشاركة نخبة من كبار الأطباء العالميين ووفق منهج دولي معتمد من قبل أبرز المؤسسات البريطانية والأمريكية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المهام الإنسانية لبرنامج الشيخة فاطمة للتطوع والذي استطاع أن يصل برسالته الإنسانية لأكثر من 20 مليون طفل ومسن في شتى بقاع العالم.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن البرنامج يحرص على تبني مبادرات مبتكرة تساهم في بناء قدرات الكوادر الطبية الشبابية وتمكينها من خدمة الإنسانية، تأكيداً للدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأطفال في العالم.

وأضافت أن ذلك يأتي أيضاً استكمالاً للمبادرات الإنسانية التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وأبرزها حملة الشيخ زايد الإنسانية لعلاج الفقراء وحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج الأطفال والنساء.

وأوضحت أن نجاح برنامج بناء قدرات أطباء الإمارات لتمكينهم من علاج الأطفال الفقراء في شتى بقاع العالم يتطلب تكاتف جميع الجهود وتعاون مختلف المؤسسات والهيئات المعنية وصولاً إلى الأهداف المنشودة والمتمثلة في الوصول إلى مجتمع صحي.

وأكدت العنود العجمي المديرة التنفيذية لمبادرة زايد العطاء مديرة برنامج القيادات العربية الإنسانية الشابة أن المهام الإنسانية لبرنامج الشيخة فاطمة تركزت على استقطاب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم في خدمة الإنسانية.