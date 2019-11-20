شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أكبر البنوك الأسترالية متهم بارتكاب 23 مليون خرق لقوانين مكافحة تمويل الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، الأربعاء، إجراء قانونياً ضد ثاني أكبر بنوك البلاد، متهمة إياه بارتكاب أكثر من 23 مليون خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الوكالة أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية، لاتخاذ إجراءات ضد بنك «ويستباك»، لعدم إبلاغه عن آلاف من عمليات تحويل أموال دولية خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت قيمة معاملاتها أكثر من 11 مليار دولار أسترالي (7.5 مليار دولار أمريكي).
وأشارت الهيئة إلى أن «ويستباك» سمح للبنوك المراسلة بالوصول إلى بيئته المصرفية دون تطبيق العناية الواجبة.
وقالت نيكول روز الرئيسة التنفيذية للهيئة، في بيان، إن سلوك ويستباك يعد «عدم امتثال جاداً ومنهجياً، يجعل نظامنا المالي مفتوحاً ليتم استغلاله من قبل المجرمين».
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