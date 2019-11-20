إدمان الهواتف الذكية يضر الكلاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت الكلاب هذه الأيام ترى أصحابها يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم الذكية، ولم يعد بإمكانها جعلهم يفهمون ما تريد، الأمر كأن هناك علامة «مشغول» دائمة، بحسب تحذير أطلقته إحدى منظمات حقوق الحيوان الألمانية.

وقالت آن كاري سيمه وهي مدربة كلاب محترفة تعمل لصالح منظمة «أكتسيون تير» الألمانية المعنية بحقوق الحيوان: «إدمان الهاتف يترك الكلب عالقاً في استكشاف حرية غير مرغوبة، وتدرك الكلاب سريعاً أن لا أحد يركز معها وبالتالي تمضي وتلعب بمفردها، وبالكاد يلاحظ أصحاب الحيوانات الأليفة أن الكلب خرج لملاحقة طفل على دراجة هوائية أو أنه يتبول في وسط الطريق.

وأضافت: بالنسبة للكلاب القلقة الخائفة، يكون من الصعب التعامل عندما لا تلاحظ الكلبة الأم أو الكلب الأب العلامات التي يصدرونها. تحتاج الكلاب إلى تعقيب على الأفعال وإلا ستترك لنفسها، وحينها يصبح البعض عدائياً عندما يكون مربوطاً، وأهم شيء في العلاقة مع الكلب هو أن تكون متاحاً، بحسب سيمه، التي تقول: «يجب أن أستمر في التوضيح للكلب أنه من المجد التركيز علي».