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محمد بن زايد والحكام وأولياء العهود والشيوخ والجموع يؤدون صلاة الجنازة على جثمان سلطان بن زايد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وأولياء العهود، والشيوخ وجموع غفيرة اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وذلك في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في منطقة البطين بأبوظبي.

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