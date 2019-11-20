«باي باي» يودع أمريكا بموجب «دبلوماسية الباندا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر الباندا العملاق «باي باي» حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن حيث ولد وعاش أربع سنوات، لينطلق في رحلة مدتها 16 ساعة إلى موطنه الأصلي الصين في رحلة من واشنطن إلى تشنغدو في طائرة جهزت خصيصاً لهذا الغرض برفقة مربيه وطبيب بيطري.

وكان من المقرر أن يعود «باي باي» الذي يعني اسمه «الثمين، الكنز» بلغة المندارين إلى الصين بموجب اتفاق «دبلوماسية الباندا».

وعادة تعير الصين دببة الباندا التي يصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بأنها «معرضة لخطر الانقراض» إلى حدائق حيوانات في أنحاء العالم، وهذه الأخيرة يتوجب عليها إعادتها إلى بلادها الأصلية عندما تصبح في الرابعة من العمر لتعيش في محميات أو تكون جزءاً من برامج تكاثر.

وقال مدير حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن ستيف مونفورت «إنه يوم حزين وسعيد في الوقت ذاته» مضيفاً «لقد اعتنينا بـ«باي باي»وشاهدناه، إلى جانب ملايين الأشخاص، ينمو ويكبر ليصبح سفيراً لنوعه».

وستتكفل شركة «فيديكس» بتكاليف الرحلة والتجهيزات الخاصة لطائرة «بوينغ 777» التي سيطلق عليها «باندا إكسبرس» لهذه المناسبة.

وقال مسؤولون في الحديقة إن الموظفين جهزوا له مجموعة مميزة من الأطعمة التي يحبها: 30 كيلوغراماً من الخيزران وكيلوغرام من التفاح والإجاص وكيلوغرام من البطاطا الحلوة المطبوخة وأكياس من البسكويت والمياه.