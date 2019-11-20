التعديل الوزاري في العراق يطال 10 حقائب منها وزارات سيادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية في العراق يومها السابع والعشرين، في وقت تسعى فيه الحكومة والبرلمان لتلبية مطالب المتظاهرين.

بينما تشهد ساحات في بغداد والبصرة وميسان والناصرية وواسط والديوانية والمثنى والنجف وكربلاء وبابل مظاهرات واسعة منذ أسابيع للمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور. كشف الدكتور سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية المعنية في ملف الإصلاحات للاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي.

وبحسب مصادر عراقية فإن التعديل المرتقب قد يطال عشر وزارات بينها حقائب سيادية ، وقد يكون صعباً على رئيس الحكومة تمريرها داخل البرلمان.

وعلى الرغم من انخفاض درجة الحرارة، وبرودة الجو، شرع متظاهرون بالاعتصام، في الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية ومصافي التكرير في البصرة وميسان والناصرية ومنشآت ميناء أم قصر والزبير التجاري، التي تشكل عصب الحياة للاقتصاد العراقي.

وكانت القوى السياسية في العراق قد أعطت الحكومة العراقية ليلة الاثنين/الثلاثاء مهلة 45 يوماً لإصلاح العملية السياسية وإجراء تعديل وزاري وحل مشاكل البطالة والتعيين في الوزارات والشركات الحكومية.

وبدأت الحكومة الإعداد لتعديل وزاري، وتعديل نظام الانتخابات، وحل مفوضية الانتخابات، وتعديل فقرات من الدستور. بينما يشكك المتظاهرون في إمكانية إنجاز الحكومة كل تلك التعديلات خلال مهلة الـ45 يوماً، وهو ما عجزت عنه خلال 16عاماً.