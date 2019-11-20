الرئيس الفلبيني يحظر تدخين السجائر الإلكترونية علناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي الأربعاء قراراً يحظر استخدام السجائر الإلكترونية، مهدداً بتوقيف أي شخص يدخّنها علناً في البلد الذي يضم بعضاً من أكثر القوانين تشدداً لمكافحة التدخين في آسيا.

ويشكل هذا الحظر المفاجئ الذي أعلنه دوتيرتي خلال مؤتمر صحفي في وقت متقدم من ليل الثلاثاء، ضربة جديدة للسجائر الإلكترونية التي كان يروج لها باعتبارها أقل ضرراً من التدخين التقليدي.

ووصف دوتيرتي السجائر الإلكترونية بأنها «سامة» وقال إن السوائل التي تستخدم فيها أدخلت «مواد كيميائية» إلى جسم المستهلك، مهدداً بأنه سيتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين يدخنونها علناً.

جاء هذا القرار بعد أيام من إبلاغ السلطات الصحية الفلبينية عن أول إصابة رئوية متعلقة بالسجائر الإلكترونية في البلاد تطلبت إدخال مراهقة تبلغ من العمر 16 عاماً إلى المستشفى.

وفي العام 2015، أظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن حوالي 24 % من الفلبينيين مدخنون.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أيلول/سبتمبر الماضي، أصبحت الهند أحدث دولة تحظر استيراد السجائر الإلكترونية وبيعها وإنتاجها والترويج لها بسبب مخاوف متعلقة بالصحة، كما سبق أن حظرت في أماكن عدة مثل البرازيل وسنغافورة وتايلاند وولاية ماساتشوستس الأمريكية.