«إسرائيل» تؤكد قصفها مواقع في سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد «جيش الاحتلال «الإسرائيلي»» شنه ضربات جوية «على نطاق واسع» على مواقع عسكرية في دمشق الأربعاء رداً على إطلاق صواريخ من سوريا قبل يوم.

وكان «جيش الاحتلال» أعلن الثلاثاء أن دفاعاته الجوية اعترضت أربعة صواريخ أطلقت من سوريا، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «إسرائيل» شنت غارات على أهداف قرب دمشق.

وصباح الأربعاء، غرد «جيش الاحتلال» عبر حسابه في تويتر قائلاً:«نفذت مقاتلاتنا هجمات على نطاق واسع على أهداف عسكرية لفيلق القدس الإيراني والقوات المسلحة السورية في سوريا، بما في ذلك صواريخ أرض جو ومقار قيادة عسكرية ومستودعات وقواعد عسكرية». كما نشر خريطة لستة مواقع قصفها يقع أغلبها بالقرب من العاصمة دمشق، وموقع آخر بالقرب من الحدود «الإسرائيلية».

وذكر «جيش الاحتلال» الذي نادراً ما يعلن عن شنه هجمات على الأراضي السورية أن «صاروخاً سورياً مضاداً للطيران أطلق خلال استهداف المواقع السورية والإيرانية».

وتابع «نتيجة لذلك تم تدمير عدد من بطاريات الدفاع الجوي السورية». ولم يتم الإعلان عما إذا كان الصاروخ السوري قد تسبب بأضرار، لكن تغريدة «جيش الاحتلال» جاء فيها «نحمل النظام السوري مسؤولية الأعمال التي تقع على أراضيه».

كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري قوله «استهدف فجر اليوم الأربعاء، الطيران الحربي «الإسرائيلي» محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ». وأضاف «تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها»، مشيراً إلى أن العمل مستمر لـ«تحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان». كما أشارت وسائل إعلام سورية إلى أن العدوان «الإسرائيلي» أسفر عن سقوط ضحيتين مدنيتين، وإصابة اثنين آخرين.