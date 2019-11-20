طيران الإمارات تؤكد شراء 30 طائرة بوينج 787 في معرض دبي للطيران 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، طلبية مؤكدة لشراء 30 طائرة بوينج 787-9 بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي (32.3 مليار درهم)، وذلك في اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران 2019. ومارست طيران الإمارات حقها في استبدال طائرات 777X بطائرات 787.

وتشمل الصفقة طائرات بوينج 787 دريملاينر، التي ستبدأ طيران الإمارات استلامها اعتباراً من مايو 2023، ويستغرق اكتمالها خمس سنوات.

أما بالنسبة لطائرات 777X، فسوف تواصل طيران الإمارات حوارها مع بوينج في الأسابيع القليلة المقبلة بشأن مواعيد التسليم. وبذلك يبلغ إجمالي طلبيات طيران الإمارات من بوينج 126 طائرة.

ووقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على الصفقة مع ستانلي ديل الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للصفقات المؤكدة التي أعلنتها طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران 2019، بما في ذلك الطلبية بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم) لشراء 50 طائرة A350، إلى 24.4 مليار دولار (91 مليار درهم).

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تأتي هذه الصفقة وقبلها صفقة الإيرباص لتتماشى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي ولتلبية نمو الطلب المستقبلي على السفر عبر شبكة خطوطنا العالمية. وتمثل هذه الصفقة استثماراً مستقبلياً كبيراً وإضافة قيّمة لأسطولنا في المستقبل، يجسد جهودنا المتواصلة لتوفير أفضل خدمات نقل جوي لعملائنا».

وأضاف سموه: «سوف تعزز طائرات 787 تنوع أسطولنا وتمنحنا مزيداً من المرونة التشغيلية من حيث السعة والمدى والاستخدام لربط مزيد من المدن العالمية عبر دبي. كما يسرنا أيضاً تأكيد التزامنا نحو برنامج 777X ونتطلع قدماً إلى إدخال هذه الطائرة الخدمة ضمن أسطولنا».

واستطرد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: «تعتبر طائرات بوينج ركناً مهماً في نموذج عملنا لتلبية الطلب العالمي على السفر من وإلى مركزنا في دبي وعبره، ومواصلة مساهمتنا في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح وجهة عالمية للأعمال والسياحة من خلال توفير ربط جوي ذي جودة عالية».

من جانبه، قال ستانلي ديل: «نحن في غاية السعادة لتأكيد هذه الطلبية المهمة من إحدى الناقلات الجوية العالمية. ذلك أن اتفاقيتنا ترسخ خطط طيران الإمارات لتشغيل طائرات 787 دريملاينر و777X، التي تعد أكفأ وأفضل تشكيلة من طائرات الجسم العريض في هذه الصناعة. ويشرفنا أن نواصل شراكتنا الناجحة مع طيران الإمارات والحفاظ على الكثير من الوظائف لدى بوينج وشركائنا الموردين».

وتعد طيران الإمارات داعماً قوياً للوظائف في صناعة الطيران الأمريكية. وحسب مضاعف الوظائف الذي تعتمده وزارة التجارة الأمريكية (كل مليار دولار من صادرات قطاع الطيران تدعم 5200 وظيفة في الولايات المتحدة)، فإن الطلبية الجديدة سوف تستحدث وتدعم أكثر من 45 ألف وظيفة إضافية في صناعة الطيران الأمريكية، ليس لدى بوينج فحسب، بل لدى آلاف الموردين الآخرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، الذين تشكل الشركات المتوسطة والصغيرة نسبة كبيرة منهم.

وتمتد شراكة طيران الإمارات مع شركة بوينج إلى عقود عدة. وهي أكبر مشغل لطائرات 777 على مستوى العالم، حيث يضم أسطولها العامل حالياً 155 طائرة من هذا الطراز.

ويتكون أسطول طيران الإمارات بأكمله حالياً من طائرات حديثة ذات كفاءة عالية من طرازي بوينج 777 وإيرباص A380. وتخدم الناقلة، انطلاقاً من مركزها في دبي، 159 مدينة في القارات الست، وتوفر خدمات جوية وأرضية حائزة جوائز عالمية.