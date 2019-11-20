اليوم بدء التصويت لانتخابات المجلس الاستشاري في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ اليوم عملية التصويت لانتخابات الدورة الثانية من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وتستمر لمدة أربعة أيام حتى 23 نوفمبر الجاري، عبر تسعة مراكز انتخابية موزعة على مختلف أنحاء الإمارة ومجهزة بأفضل الوسائل التقنية لتسهيل عملية الاقتراع وفق أعلى معايير الدقة.

وتفتح المراكز الانتخابية أبوابها للتصويت على مدى الأربعة أيام لمدة 12 ساعة يوميا، من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء لكافة مواطني إمارة الشارقة وفق القيد العائلي في الهيئات الانتخابية التسع وتتوزع في مدينة الشارقة.. نادي الشارقة للشطرنج ومنطقة الحمرية.. بلدية منطقة الحرية ومدينة خورفكان.. مركز إكسبو خورفكان ومدينة كلباء.. جامعة الشارقة - كلباء ومدينة دبا الحصن.. مجلس ضاحية دبا الحصن ومدينة الذيد.. جامعة الشارقة - الذيد ومنطقة البطائح.. بلدية منطقة البطاح ومنطقة مليحة.. نادي مليحة الثقافي ومنطقة المدام.. بلدية منطقة المدام.

ومن المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات يوم السبت 23 نوفمبر 2019 في مسرح الجامعة القاسمية بمدينة الشارقة.

وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إتمام كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين في أيام الانتخاب، وتوفير كافة احتياجاتهم التي تسهل عملية التصويت واختيار ممثليهم في المجلس وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتشهد عملية التصويت نقلة نوعية بأسلوب مبتكر يستخدم لأول مرة من خلال إتاحة شاشات إلكترونية مخصصة للتصويت لاختيار المرشح عن طريق اسمه وصورته من ضمن قائمة والبحث عن رقمه لتظهر شاشة باسم وصورة المرشح الذي تم اختياره ويتم تأكيد الاختيار انتهاء بزر ابدأ التصويت ثم يتم إيداع بطاقة التصويت في صندوق المرشح الذي تم اختياره بعد طباعتها تلقائيا.

وأوضح ابن نصار أن هذه النقلة الجديدة في عملية التصويت من شأنها التسهيل على المواطنين في اختيار المرشح وتتيح أعلى درجات الدقة في تأكيد اسم المرشح الذي يتم اختياره من قبل الناخب.

وأهاب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بكافة المواطنين المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع التوجه إلى صناديق الاقتراع في الفترة المخصصة لذلك وإتمام واجبهم وحقهم الوطني في اختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تلبية لنداء صاحب السمو حاكم الشارقة وبما يحقق مصلحة وتنمية إمارة الشارقة.

ومن المقرر أن تتبع عملية فرز النتائج فترة للطعون يخصص لها يوما 25 و26 نوفمبر فيما يكون رد اللجنة على الطعون بتاريخ 27 نوفمبر ويجري اعتماد القائمة النهائية للفائزين «عدم وجود انتخابات تكميلية بتاريخ 28 نوفمبر».