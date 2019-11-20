الإمارات تدعو العالم إلى مكافحة الأمراض المدارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد منتدى «بلوغ الميل الأخير»، الذي استقطب أبرز القيادات في الصحة العالمية؛ من أجل تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وأقيم أمس، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإعلان عن حزمة من المبادرات الجديدة؛ الرامية إلى القضاء على الأمراض المدارية المهملة.

وتؤثر تلك الأمراض في نحو 1.5 مليار شخص في البلدان النامية، والأشد فقراً، فضلاً عن تبعاتها السلبية في اقتصادات تلك الدول، وتكبدها مليارات الدولارات سنوياً. على أن تقدماً كبيراً تحقق في مجال مكافحة تلك الأمراض، منذ أن صادقت قيادات في مختلف القطاعات على إعلان لندن التاريخي، بشأنها في 30 يناير/كانون الثاني 2012؛ فتمكنت31 دولة من استئصال مرض واحد على الأقل منها، وتحقق علاج أكثر من مليار شخص خلال عام 2018.

وعلى الرغم من تلك المكاسب، فإن دولة الإمارات إلى جانب شركائها يدركون الحاجة إلى مزيد من العمل في هذا الصدد؛ فالأمراض المدارية المهملة سبب في وفاة الآلاف سنوياً، وهو أمر يمكن تجنبه والوقاية منه، لاسيما أن لتلك الأمراض تبعات هائلة على الجانب الاقتصادي؛ أبرزها: استمرار دائرة الفقر التي تأسر الملايين بعيداً عن سوق العمل، فضلاً عن الأطفال العاجزين عن الانخراط في العملية التعليمية.

وفي هذا الصدد، قالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، «كان اليوم تأكيد حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، على أن تكون أوضاع الصحة العالمية أولوية وطنية، فهي تمثل جزءاً من حجم مساعداتنا الإنسانية وتعاوننا مع المجتمع الدولي؛ وبحجم تمويل هو أعلى معدلات العطاء في العالم».

وتستند المبادرات التي أعلنت إلى شراكات جديدة تسعى إلى وضع خطط القضاء على الأمراض المدارية المهملة، وهي تخصيص يوم عالمي لها، وسوف تكون بداية الاحتفاء به، في 30 يناير 2020، وهو يوم التوقيع على إعلان لندن. وسيكون اليوم احتفاء بالمكاسب التي تحققت على مدار عقد من الزمن، ودعوة إلى تقديم المزيد من الاستثمارات وبذل الجهود للقضاء على هذه الأمراض.

وتتمثل الأهداف التأسيسية لليوم العالمي، في تنشيط جهود الشركاء وتنسيقها عبر مجتمع الأمراض المدارية المهملة، ومن ثم توحيدها وراء مجموعة من الرسائل والدعوات المشتركة، تؤكد الحاجة الملحة إلى توفير الالتزامات السياسية والمالية خلال عام 2020؛ وبناء الإرادة السياسية والوعي العام في البلدان الموبوءة؛ حيث تكون للقيادة ضرورتها؛ وتحديد موعد سنوي دائم لمجتمع الأمراض المدارية المهملة، حتى يستمر الزخم لأعوام قادمة.

وبالنسبة إلى صندوق بلوغ الميل الأخير الذي تبلغ مدته 10 أعوام، وهو مبادرة أطلقها عام 2017 صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، لجمع 100 مليون دولار، وبدعم من مؤسسة «بيل وميليندا غيتس»، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، وتقدم شركتا «غلاكسو سميث كلاين» و«ميرك شارب أند دوم» إسهامات عينية للصندوق.

وتحت إدارة صندوق مكافحة الأمراض المدارية، يهدف صندوق بلوغ الميل الأخير إلى تمهيد السبيل للقضاء على مرض العمى النهري المعروف، كذلك، باسم «داء كلابية الذنب» في العالم، بينما يعمل على استئصال داء «الفيلاريات اللمفاوي»؛ لأن ذلك مشكلة صحية عامة في البلدان التي يتوطن فيها المرضان. وينشط الصندوق في سبع دول؛ هي: مالي والسنغال والنيجر وتشاد والسودان وإثيوبيا واليمن.

ومنذ تأسيسه في عام 2017، تركزت جهود الصندوق في الإسراع بتحقيق تقدم. وعبر ممارسات التخطيط الشاملة وعقد ائتلافات التعاون عبر الحدود، مكن الصندوق دولاً من توجيه أفضل لحملات العلاج. وعبر الاستثمار في مرافق المختبرات المتقدمة، وتشجيع التعاون بين المنظمات الشريكة، وتدريب الفنيين والعاملين في الرعاية الصحية، يسهم الصندوق في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية الشاملة.

ففي عام 2018 وحده، نفذ الصندوق أكثر من 13.5 مليون علاج لمرض العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوي، ودرب 76 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية؛ للمساعدة في توسيع نطاق العلاج ومناطقه. ويتوقع الإعلان المزيد من النتائج عام 2020، بما في ذلك القضاء التام على المرضين في مناطق بعينها.

يذكر أن الصندوق أعلن، أمس، عن ثلاث شراكات تمويل جديدة؛ وهي:

تعهد شركة «إلما» للأعمال الخيرية بتقديم دعم مهم للصندوق، وقالت روبين كالدر، المديرة التنفيذية للشركة «سعداء بالاستثمار في الصندوق، وتقديم الدعم للصندوق، ونشيد بدوره في تمهيد الطريق لمكافحة مرضين مداريين موهنين يأسران ضحاياهما في دائرة الفقر. وتلتزم «إلما»، بالتعاون مع الآخرين في السعي للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، وضمان الكرامة الإنسانية للجميع».

وتعهد بدر الهلالي، بتقديم 3 ملايين دولار للصندوق. وقال: «يسعدني تقديم الدعم للصندوق، ونهجه المبتكر في القضاء على الأمراض المدارية المهملة، التي لا تزال تشكل قضية ملحة تؤثر في حياة أكثر من مليار نسمة».

وتعهدت مؤسسة «بلانيت»، بتقديم مساعدات عينية بمليون دولار، هي خدمات أقمار صناعية متقدمة، تدعم جهود المراقبة التي ينفذها الصندوق في البلدان التي يتفشى فيها العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوي. وقال ويل مارشال، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي «أنشأنا المؤسسة لخدمة البشرية. ونحن سعداء بالتوسع في استخدام التقنيات التي طورناها إلى المجال الصحي. ونأمل عبر شراكتنا مع الصندوق في صياغة توجهات جديدة ومبتكرة في التعامل مع الأمراض الاستوائية، ما سيسهم في تحسين صحة الإنسان».

وأضاف: «تنتقل الأمراض المدارية المهملة، عن طريق المياه، ويمكن الاستعانة بالصور التي نقدمها لرصد التطورات، لأن تتبعها يتطلب مراقبة متكررة للأنظمة النهرية في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها».

وأطلقت حملة «مدى»، مبادرة جديدة لتفعيل مصادر جديدة لتمويل جهود الصحة العالمية، وتثقيف الجمهور وتوعيته بالأمراض، عبر جهود متسقة.

وفي إطار التعاون والشراكة مع شركات ومؤسسات تجارية تطلعية، ستبادر «مدى» بتركيز أنشطتها على استقطاب المزيد من التمويل للصندوق.

واختير «الهلال الأحمر» الإماراتي شريكاً استراتيجياً لحملة «مدى»، ليدير أنشطة جمع التبرعات داخل الإمارات. وتسهم شركتا بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«الاتحاد للطيران» بوصفهما من الشركاء المؤسسين، بدعم أنشطة جمع التبرعات والأنشطة الترويجية الأخرى.

ويضم الشركاء الداعمون الآخرون: الدار العقارية، و«كريم»، ودائرة النقل - أبوظبي، وفلاش للترفيه، ونادي ليونز، وشركة ميرال، والإمارات للصرافة، وحلبة مرسى ياس.

ومن المزمع انطلاق الحملة في الإمارات في يناير/كانون الثاني 2020، لتواكب الاحتفال باليوم العالمي الأول للأمراض المدارية المهملة. وسيجري التعريف بالحملة قريباً؛ حيث تنعقد مجموعة من الفعاليات، خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، تمهيداً لحفل التدشين الرسمي. (وام)