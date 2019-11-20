دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لست بحاجة إلى تلفاز!.. شاشة هاتف HONOR 9X الجديد توفر لك تجربة فريدة

تزداد الأوقات سعادة بمشاركة ما نفعله مع من نحبه، فهناك من يجد السعادة في مشاهدة المسلسلات أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التي يفضلونها، ولكن لا يُتاح التلفاز أمامهم طيلة الوقت.

وتُقدم HONOR عبر هاتفها الجديد HONOR 9X تجربة فريدة لمستخدميها لمتابعة الأعمال الفنية ومقاطع الفيديو التي يفضلونها مع محبيهم، دون الحاجة إلى تلفاز.

حيث زودت HONOR هاتفها الجديد HONOR 9X بشاشة عرض كاملة خالية من الحواف القريبة بمقاس يبلغ 6.59 بوصة وبدقة 2340*1080 بيكسل، لتحظى أنت ومحبيك بتجربة مشاهدة ممتعة لمقاطع الفيديو ذات الجودة الفائقة.

لذا فيمكنك الجلوس مع أصدقائك أو أسرتك والاستمتاع بمشاهدة ما تفضلونه من مقاطع فيديو دون أن تواجهوا أي مشكلة في وضوح ما تشاهدوه، حيث أن حجم الشاشة يُتيح لكم تجربة مميزة دون الحاجة إلى تلفاز وكأنكم تجلسون في دار عرض سينمائية.

وليس هذا فحسب، فلو كنت من محبي الألعاب الإلكترونية، فإن الشاشة الكبيرة ذات الـ 6.59 بوصة ستجعلك تحظى بتجربة مميزة وكأنك داخل اللعبة، ولن تكون بحاجة إلى تشغيلها على التلفاز الخاص بك.

© alqiyady لست بحاجة إلى تلفاز!.. شاشة هاتف HONOR 9X الجديد توفر لك تجربة فريدة

ولاهتمام HONOR باستمرار هذه اللحظات السعيدة لك أنت ومحبيك أطول فترة ممكنة، فقد صنعت بطارية هاتفها الجديد بقدرة 4000 مللي أمبير في الساعة؛ حيث يكفي عمر البطارية الطويل لـ 22 ساعة من عرض الفيديو، لتستمتعوا بالمشاهدة دون أي توقف.

كما كانت HONOR حريصة على سلامتك أنت ومحبيك، مما جعلها تُزود هاتفها الذكي الجديد HONOR 9X بفلتر الضوء الأزرق المعتمد من قبل TÜV Rheinland لتوفير مزيد من الراحة لعيونكم.

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وهذه الميزة ستجد إنها مفيدة أيضاً إذا كنت من محبي السهر ليلاً ومراسلة أصدقائك، أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي المفضلة لك قبل النوم، حيث أن شاشة HONOR 9X ستحمي عينيك من الضوء المنبعث منها.

وكذلك إذا كنت من محبي القراءة فستجد أن هاتف HONOR 9X يُقدم أفضل تجربة لك؛ حيث يتيح حجم الشاشة الكبيرة ودرجة وضوحها العالية تجربة مميزة في القراءة بسلاسة، كما أن خاصية فلتر الضوء الأزرق المعتمدة من TÜV Rheinland ستجعلك تشعر بالراحة أثناء القراءة، مما يساعدك على الاستمرار فيما تقرأه دون أن تضطر إلى التوقف بسبب وجود آلام في عينيك.

فإذا كنت تبحث عن هدية لشقيقك أو صديقك المقرب بمناسبة العام الجديد، فإن هاتف HONOR 9X بمزاياه العديدة الاستثنائية سيكون هو هديتك المثالية لهم، لذا بادر بحجز نسختك الآن، واستمتع معهم بتجارب ممتعة غير مسبوقة.المزيد:

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