شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توقع عقدا مع شركة إم.بى.دى.إيه لصيانة ذخائر طائرات ميراج 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر عرض توضيحى قدمه مسؤولون بوزارة الدفاع الإماراتية فى معرض دبى للطيران أن الإمارات منحت شركة إم.بى.دى.إيه الفرنسية عقدا بقيمة 1.28 مليار درهم (350 مليون دولار) لصيانة ذخائر طائرات ميراج 2000 المقاتلة.

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