تجار: سوريا تطرح مناقصة دولية لشراء 150 ألف طن من القمح الروسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء، إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب طرحت مناقصة دولية لشراء واستيراد 150 ألف طن من القمح اللين لصناعة الخبز للتوريد من روسيا. وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة 18 ديسمبر.

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